Infraccionan a motociclistas

SABINAS, COAH.- El departamento de Tránsito Municipal logró la noche de ayer infraccionar a siete motocicletas por diversas faltas administrativas, mismas que fueron llevadas a los patios de Seguridad Pública Municipal hasta que reclamen su propiedad.

Sergio Delgado Rodarte, subdirector de Seguridad Pública Municipal en esta Localidad, dio a conocer que durante la noche del viernes elementos policíacos infraccionaron a siete personas que circulaban a bordo de diferentes motocicletas en distintos puntos de la localidad.

Entre los motociclistas que fueron infraccionados es debido a que emisiones del nivel sonoro provenientes de escape, claxon motores estéreos o similares, dentro del artículo de Tránsito 126.

Asimismo la mayoría de las motocicletas no traen placas ni casco debido a que también están infraccionando a estos conductores por parte de Seguridad Pública por no respetar los reglamentos.

Finalmente, el entrevistado mencionó que para acudir a pagar la multa y recuperar la moto los interesados deben de acreditar la propiedad para volver a tenerla de nueva cuenta, de no acreditar su propiedad no se podrá entregar.