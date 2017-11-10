Ingresan heridos al centro de salud

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el transcurso de la tarde de ayer dos hombres fueron atendidos en el hospital general del mineral de Palaú por haber resultado lesionados, uno a golpes y el otro con arma blanca, por lo que la policía ya busca a los presuntos responsables.

Del primer caso se tuvo conocimiento a las 18:00 horas de ayer, indicándose que en el hospital general atendieron a Gerardo Álvarez de 50 años de edad, por una herida superficial con arma blanca a la altura de la tetilla derecha, de dos centímetros de longitud por dos de profundidad.

No fue necesario que se quedara internado ya que el médico de guardia aclaró que tarda menos de 15 días en sanar y no pone en peligro la vida, manifestó el afectado que fue atacado por un sujeto que no conoce y que los hechos habían sucedido en el ejido Nogalitos cuando se dirigía a una fiesta con unos amigos cuando fue interceptado por presunto responsable.

Por tal motivo, los agentes de la Policía Municipal así como oficiales de la Policía Investigadora acudieron al lugar, pero no localizaron al agresor, minutos más tarde cerca de las 18:15 horas se recibe otro llamado a la guardia de la Policía Municipal de otra persona lesionada en el mismo ejido, fueron los oficiales municipales quienes se trasladaron hacia el lugar de los hechos al igual que los paramédicos de la Cruz Roja.

Auxiliando a Jesús Quiroz de 48 años de edad, que presentaba golpes contusos en diferentes partes del cuerpo y la cabeza, manifestado que caminaba por una de las calles del ejido Nogalitos cuando fue interceptado por un sujeto, posteriormente fue trasladado al hospital general del mineral de Palaú para su atención médica, debido a que no proporciono mucha información en relación a los hechos los oficiales no pudieron ubicar al agresor.

De ambos casos la Policía Municipal informó a los Agentes del Ministerio Público quienes se encargarán de dar con el presunto agresor de los dos hombres que fueron agredidos injustificadamente.