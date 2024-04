Ingresarán cámaras acuáticas a la mina vieja: Contratarán especialistas

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Sumergirán cámaras acuáticas y de ser necesario contratarán más personal especializado en minas para la búsqueda, localización y recuperación de los restos mortales de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos desde hace 18 años.

Elvira Martínez Espinoza, viuda de Bladimir Muñoz Delgado dio a conocer lo anterior tras asistir al informe brindado por personal de Comisión Federal de Electricidad en las instalaciones del complejo de carbón situado en la Villa de San Juan de Sabinas.

Dijo que, de acuerdo a datos proporcionados por autoridades de la federación, a través de la Lumbrera 1 y para mediados del mes de mayo ingresarán a galerías siniestradas de la mina vieja donde se presume se encuentran algunos mineros.

"En sí, no hubo muchas novedades en torno al informe, solo que, a mediados de mayo se habrá de llegar al cañón del Oriente Uno que ellos lo marcan como Zona 1, una de las áreas siniestradas.

Tocante al caso de las rampas añadió que, se estima para el mes de julio estarían llegando al Cañón Oriente 2 o Zona 3 como los responsables de Comisión Federal de Electricidad lo marcan.

Subrayó que, la Lumbrera Dos que es la más a atrasada no se ha llegado a la profundidad que se requiere por lo cual, será en la tercera semana del mes de abril cuando llegará a tocar piso, es decir, llegar a la profundidad del manto de carbón, posterior.

Posteriormente se realizarán las preparaciones para construir las galerías de aproximación, lo mismo que hacen en Lumbrera 1 sin embargo, en Lumbrera 2 no hay una fecha para finalizar.

Al final, expresó Elvira Martínez, ellos (CFE) "siguen trabajando con lo que tienen planeado, puesto que una de las cosas que nos inconformaba es la modificación a las rampas que ya no iban a comunicar con lumbreras lo cual nos sigue preocupando pues no estamos de acuerdo por la cuestión que deja sin salida de emergencia los trabajadores, informándonos que así se va a continuar laborando de tal manera que no hay posibilidad de que ellos se muevan de lo que ya es", precisó la entrevistada.

Finalmente, Elvira mencionó que por lo pronto se evalúa por parte de CFE la contratación de personal especializado para ingresar a la mina, temas que ya están planteados, pero no definidos en torno a si será la empresa contratada o bien algún otro equipo, quienes se encarguen de la exploración.

Aseveró que quedaría descartada la posibilidad de que sean familiares de los mineros caídos quienes ingresen al desarrollo minero.

Cabe señalar, de llegar a encontrar indicios, sería personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila quienes tomen control de la situación.

