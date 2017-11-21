Inician eliminatorias en Mi voz Juvenil

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Como cada semana desde el inicio del concurso Mi Voz Juvenil Múzquiz 2017, se dieron cita los jóvenes participantes en este concurso a las sietede la tarde, esto, para hacer los preparativos previos correspondientes y lo mismo hizo el cuerpo técnico de sonido e iluminación para que todo se efectuara de la mejor manera como hasta el pasado evento.

A las 8:30 de la noche los conductores del programa dieron inicio con la presentación de las autoridades presentes, Luis Fernando Santos Flores alcalde del Municipio; la directora del DIF municipal Gabriela; el secretario de Ayuntamiento Roberto Carlos Briones; el director de Obras Públicas Roberto Elguézabal y su esposa y demás personas invitadas, y la presentación de los coaches Miguel Becerra y su coach Brenda Berenice, Pedro Maltos y su coach Víctor de la Rosa y Cendy y su coach Sergio Alberto Villarreal Martínez

Posteriormente con la primera eliminatoria por parte de cada equipo, donde las reglas indicaban que tendrían que salir de la competencia dos participantes por equipo, previo a esto se realizó un sorteo para ver el orden de la participación de los equipos; para ello pasó un participante de cada uno de los equipos y el orden quedó de la siguiente manera, el primer equipo en presentarse sería el del coach Miguel, el segundo le correspondería a Pedro Maltos y en tercer lugar el equipo de Cendy.

Cada equipo contaba con ocho participantes los cuales uno a uno fueron pasando para que sus coaches los escucharan y de esa manera harían su veredicto final y quedarse con tan solo seis de ellos, cabe mencionar que la calidad de cada uno de ellos era indiscutible, sin embargo cualquier errorcito marcaría la diferencia entre ellos.

Transcurrieron los minutos hasta la presentación del total de los 24 participantes que lo hicieron muy bien y recibiendo el aplauso del público presente que cada domingo continua incrementándose debido a la calidad del evento y el apoyo para los concursantes, previamente se le dio un tiempo razonable a los couchs y cocouchs para que se pusieran de acuerdo a quien tendrían que sacar del concurso.

Mientras tanto los conductores agradecían el trabajo realizado para llevar a cabo el evento, tanto por la escenografía así como también por las luces y sonido, a periódico La Voz por estar presente cada semana para que la ciudadanía este bien informada del evento, a Jonatán director de comunicación social del municipio por la transmisión en vivo, a Perla Jazmín por las magnificas fotos que se publican en las redes sociales y a todos los que hacen posible que se realice semana tras semana el concurso Mi Voz Juvenil Múzquiz 2017.

Llego el momento decisivo para los coachs que decidieron nombrar primeramente a los 6 que continuarían en la próxima semana y según el orden le toco al coach Miguel elegir, el coach Miky como suelen decirle en el evento y su coachs Brenda Berenice, agradeció a los chicos su participación y los felicitó por su presentación pero tenía que elegir y hacer la difícil decisión, finalmente cada uno de los equipos continuaran con 6 participantes de los cuales la próxima semana eliminaran a tres de cada equipo.

Se hizo la invitación a la ciudadanía para la próxima semana, domingo 27 de noviembre a las 8 de la noche en el auditorio municipal, para que continúen apoyen a su participante favorito.