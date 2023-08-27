Inician fiestas a Santa Rosa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una peregrinación de danzantes iniciaron las Festividades a Santa Rosa de Lima en el Pueblo Mágico de Múzquiz, informó el padre Hermerejildo Villalpando Gómez.

El contingente de feligreses partió de la calle 5 de febrero pasando por Presidente Juárez hasta llegar a la parroquia donde se ofició una misa por estas celebraciones.

“Con alegría los invitamos a la fiesta patronal de nuestra venerada Santa Rosa de Lima, fiesta que tiene como objetivo reavivar la fe y espiritualidad de nuestro pueblo”, expresó el sacerdote.

Destacó que el Novenario se realiza del 21 al 29 de agosto y la gran fiesta patronal se desarrollará el 30 de agosto, argumentando que en este año también ofrecen al honor de Santa Rosa y, a la gloria de Dios y al bien espiritual del pueblo de Dios en Múzquiz, mosaicos y tapetes artesanales que elaboran artesanos de Huamantla, Tlaxcala.

De acuerdo al orden del programa el martes 29 de agosto será Día de Oración por el cuidado de la naturaleza y en contra de la contaminación además se escuchará el repique de todas las campanas anunciando el inicio de la fiesta patronal y la serenata a Santa Rosa de Lima por coros y grupos musicales, al término de la Eucaristía.

El miércoles 30 de agosto se desarrollará la gran festividad a Santa Rosa de Lima, en punto de las 07:30 horas serán entonadas las mañanitas y laudes, posterior la inauguración de tapetes artesanales por parte de la alcaldesa del Municipio de Múzquiz Tania Vanesa Flores Guerra y comitiva.

En punto de las 08:00 horas se realizará la misa presidida por el presbítero Horacio Garza, a las 12:00 del mediodía misa solemne que presidirá el Obispo Alonso Garza Treviño con asistencia de las reinitas, la reina de la feria Melani I y autoridades municipales.

Cerca de las 17:30 horas se oficiará otra misa por el presbítero, Rogelio Hidalgo Alba y, a las 19:00 horas misa Concelebrada por el Presbítero, Hermerejildo Villalpando Gómez y el presbítero, Arturo Valadez Pizarro.

Serán días de mucha celebridad con kermes, antojitos mexicanos, gran quema de pólvora el día 30 de agosto y un Festival Artístico todo esto coordinado y supervisado por integrantes del Consejo Parroquial.