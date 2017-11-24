Inician Noches Bohemias

SABINAS, COAH.- Durante el mes de noviembre, el Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguy aún tiene algunas actividades por promover por lo que invitó a los ciudadanos de la Carbonífera y los Cinco Manantiales a que se informen de las actividades que se tienen programadas.

Informó que durante el día de ayer se llevaron a cabo las tradicionales noches bohemias en este caso viene con el tema revolucionario teniendo artistas invitados que cantan música revolucionaria y además se tuvo lo que fueron antojitos mexicanos.

Informó que todas noches bohemias siempre se desarrollan en un ambiente familiar además que dentro de los ciclos de escritores que han preparado con el Museo Pape de Monclova están presentando una serie de libros en este caso se tuvo una trilogía, donde el pasado miércoles presentaron la primera que es “Corazón de las dos” un libro muy polémico, una novela que gusta mucho.

Asimismo, el miércoles 29 de noviembre dentro de este ciclo de escritores 2017 les estará visitando un autor reconocido como lo es Luis Jorge Boone, quien estará presentando su libro, estará de viva voz por lo que se está preparando una sorpresa.

De igual forma el próximo uno de diciembre el centro cultural se suma a la jornada de la Organización de las Naciones Unidas de la No Violencia a las mujeres invitando a la conferencista a Martha Laura Carranza que fue quien implementó la norma oficial de la No Violencia contra las mujeres.

Por lo que por ultimo invitó a la comunidad en general a participar en este importante evento que se organiza para todas las personas que deseen asistir.