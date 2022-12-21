Inician proceso contra policía

SABINAS, COAHUILA.- La Fiscalía del Estado de Coahuila inició una carpeta de investigación y judicialización por el caso del elemento de la Policía Especializada de Coahuila Félix “N” quien agredió a golpes y amenazó con arma de fuego a Ana Clarissa de 23 años el pasado 11 de diciembre en esta ciudad.

Por otra parte el Centro de Atención de Violencia contra las Mujeres (CAM) tomó la denuncia correspondiente por parte de la afectada, por el hecho de ser una mujer agredida por su pareja dio a conocer la licenciada Thelma Lizeth Pecina, coordinadora de agentes de ministerios públicos de la región carbonífera.

“Por el momento, el delito que se persigue dijo es el de violencia familiar, se conoció del caso porque la victima emitió un comunicado en redes sociales, sin embargo ya se había presentado una denuncia por parte de un abogado de la joven directamente en la Unidad de Responsabilidades por tratarse de un elemento policiaco.

Al momento dijo se encuentra en fase de investigación este caso, la persona involucrada no ha sido aprendida porque apenas inicio el proceso de judicialización, externó “La denuncia la acaban de presentar hace unos días, ya judicializado el asunto se tomará la medida cautelar que corresponda, no está detenido, no podemos adelantarnos”, finalizó.