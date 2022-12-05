Iniciará TEC carrera Gestión de Negocios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Será a partir del mes de enero del 2023 cuando a través del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz inicie el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión de Negocios.

El director del plantel, Licenciado Francisco Tobías Hernández, mencionó que la intención es que los jóvenes que terminaron su preparatoria y no pudieron inscribirse en sus estudios universitarios, puedan hacerlo a través de esta opción, iniciando en el mes de enero y no hasta agosto del 2023 la admisión.

Señaló que el día 7 de enero los interesados en inscribirse en esta carrera profesional, deberán presentar el examen de admisión para iniciar el curso propedéutico el día13 y 14 de enero e iniciar junto con el resto de los compañeros del Tecnológico de Múzquiz el ciclo del primer semestre para Ingenieros en Gestión.

Señaló que la carrera consta de 9 semestres de tal manera que el número de alumnos a inscribirse es variable, esperando tener aceptación en las personas que deseen realizar el estudio en esta profesión.

Agregó que aún hay oportunidad para inscribirse de tal manera que a partir del 4 de enero los interesados podrán realizar el pago de las fichas correspondientes para presentar su examen de admisión.