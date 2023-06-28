Insostenible situación de obreros de AHMSA

Aunque las familias de los trabajadores de Altos Hornos de México han hecho de todo para obtener recursos económicos y de esa forma cubrir los gastos de la casa mientras se resuelve la situación y se cubre el pago de salarios atrasados, la realidad es que en muchos de los casos ya no pueden más, pues vienen los pagos de escuelas, uniformes, recibos y sueldo y prestaciones la situación se torna cada vez más difícil.

Miroslava Sánchez esposa de un trabajador de la planta 1 de AHMSA dijo que tanto ella como sus hijos han reunido artículos que no utilizaban para salir a vender en las pulgas, sin embargo los recursos obtenidos solo dan para la manutención diaria, pero no para juntar y así estar preparados para los pagos de graduaciones, inscripciones y servicios del hogar.

“En mi caso como en el de muchas otras familias hemos emprendido negocios que nos permitan salir adelante, nosotros vendemos en la pulga y mientras estaban en clase mi hija vendía pay de queso en su escuela, sin embargo al comenzar las vacaciones tendremos que pensar en otra cosa, pues los recibos y la despensa no pueden esperar”.

La señora Miroslava dijo que mientras en la planta los trabajadores luchan por que sus derechos sean escuchados apoyados por sus esposas, en las viviendas quienes no pueden salir, buscan la forma de trabajar para ganar el sustento diario, toda vez que las escuelas no perdonan y aunque sea poco a poco tienen que ir ahorrando para cubrir los gastos que se avecinan.

“Esperamos que la situación de la falta de pagos se resuelva pronto, porque la situación en los hogares ya es insostenible, en mi casa tengo dos hijos en edad escolar pero también tengo recibos que pagar, por lo que hacemos actividades para salir adelante mientras la empresa paga, lo cual vemos cada vez más lejano”