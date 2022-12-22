Instalan casas para perritos callejeros

SABINAS, COAH.- Un indefenso perrito que titiritaba de frío bajo la pertinaz lluvia registrada hace un par de un días, fue la inspiración para que Celia Guadalupe Calzoncit Rodríguez y su madre Guadalupe Victoria Rodríguez Espinoza se dieran a la tarea de adecuar cajas de cartón que servirán como refugio para las mascotas que están en situación de calle.

Al observar al indefenso can que trataba de protegerse de la lluvia en una tienda de conveniencia nació la idea de adquirir las cajas de cartón, protegerlas con plástico y colocar una manta limpia para que los perritos callejeros tengan donde resguardarse en los próximos días que se esperan congelantes temperaturas.

El par de nobles mujeres, las mueve el único interés de proteger a las mascotas que fueron abandonadas a su suerte por sus dueños, debido a la premura del tiempo lograron habilitar una docena de cajas que fueron colocadas principalmente en el exterior de las tiendas de conveniencia.

Los refugios se instalaron en lugares estratégico de la localidad. Este perrito fue la inspiración de las buenas samaritanas.

Estos pequeños refugios temporales, están ubicadas en calle Abasolo en frente de la gasolinera, en el Oxxo en contra esquina del panteón, otro centro contra esquina de la escuela centenario, fuera del CBTis, calle Ocampo, por la calle Ramos Arizpe entre Independencia y 5 de Mayo, en la esquina de la iglesia San Francisco.

Celia Guadalupe hace un llamado a la ciudadanía que aporte su granito de arena y habiliten más refugios para las mascotas que no tienen dueño para que puedan protegerse del frío, además invitó a la población a no robarse estas cajas que se realizaron con amor para las mascotas que no tienen un hogar.

Así mismo solicitó el apoyo a la población para que les lleven alimentos y no tengan la necesidad de buscar entre la basura un trozo de pan para poder subsistir.