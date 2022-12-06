Instalan tejido Guadalupano

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Para dar inicio a las fiestas patronales dedicadas a la Virgen de Guadalupe, la mañana de ayer fue instalado el tejido Guadalupano en la explanada de la parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe” de este mineral.

El padre Gerardo García Cabrera supervisó e inclusive colaboró para instalar el cielo multicolor contando para ello con el apoyo de una grúa y personal de la empresa Minera del Norte.

Fueron 500 metros cuadrados de tejido. Contaron con el apoyo de más de 16 personas para la instalación.

En entrevista con el sacerdote, expresó a LA VOZ que fue en el mes de octubre de este año, cuando 70 personas entre ellas mujeres tejedoras que forman parte de la feligresía católica además de otras personas voluntarias, colaboraron en la elaboración del cielo Guadalupano.

“Tejieron 1500 carpetas de rafia logrando unir 500 metros cuadrados de tejido un trabajo único, excepcional que dará mayor realce a las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe”, expresó el padre.

Cabe señalar finalmente ayer durante la mañana colocaron el tejido en el exterior de la parroquia para comenzar a sujetarlo de algunos muros y poder tener listo dicho trabajo a fin de dar inicio a las festividades que arrancarán el día de hoy por la tarde con las danzas peregrinas sobre el bulevar de Palaú.

Además se realizará una misa mediante la cual se revelará el significado del tejido Guadalupano y recibirán la visita del Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño.