Instalarán árbol de navidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- “Estamos trabajando desde ahorita para los eventos que se vienen de navidad, estamos instalando lo que es el árbol de navidad, los adornos navideños, todo esto lo hacemos nosotros y los materiales casi en su totalidad son naturales”, informó María del Carmen Sánchez, coordinadora del voluntariado de la Sedena.

“Afortunadamente todas las señoras incluyendo niños están participando en el reciclaje de los adornos, los volvimos a adornar con brillitos, esto con la finalidad de que no tengamos que hacer un fuerte gasto para que no afecte la economía de estas familias”.

Indicó que se tiene preparado lo que será la posada para los niños, aún no tenemos fecha, pero la señora Sandra la colaboradora adjunta y yo estamos haciendo los preparativos para que sea una bonita posada para los niños del voluntariado.

Contamos con las actividades de corte de pelo, manualidades, fieltro, fofuchas y belleza, este trabajo ayuda a las personas que realizan los cursos, ya que lo que realizan los usan ellas o lo venden, pues lo que se hace es con recursos de ellas y tienen el derecho de vender lo que ellas hagan.