Instalarán módulo Catastral temporal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de la Unidad Municipal de Catastro que representa el licenciado Alejandro Galindo, instalarán módulos de atención para el pago de impuesto en los minerales de Minas de Barroterán y Palaú del 15 al 18 de agosto.

En entrevista con el funcionario mencionó que la intención es facilitar a los contribuyentes realizar dichos pagos a través de estos centros temporales con el propósito de que las personas se eviten realizar gastos mayores en traslado hacia la cabecera municipal y, a la vez, aprovechar los descuentos vigentes.

Los módulos estarán ubicados en las coordinaciones de Minas de Barroterán y Palaú en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde a fin de que la ciudadanía se ponga al corriente con los pagos de impuesto del predial.

Añadió que a la fecha existe un rezago del 80 % en cartera vencida, la ciudadanía no ha cumplido con esta obligación lo cual es lamentable pues gracias a estos pagos se realiza obra pública, por lo anterior es que exhorta a la sociedad en general a ser contribuyentes cumplidos.

Argumentó el director municipal que se elaboró también un programa denominado “Catastro Más Cerca de Ti” para que toda aquella persona que desee preguntar por su adeudo, no es necesario que acudan a dicha unidad puesto que enviando un WhatsApp al número de celular 861 113 51 08 se les habrá de proporcionar la cifra que adeudan.