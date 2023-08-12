Intenso calor ¡Y sin agua!

NUEVA ROSITA, COAH. Vecinos de las colonias Progreso, Sarabia, avenida Presidente Juárez por mencionar algunas no cuentan con agua potable desde hace tres días, vecinos de las diferentes colonias hacen un llamado a quien corresponda para que les proporcionen agua mediante pipas.

Con el tandeo del agua potable familias de las colonias altas de la localidad no cuentan con el servicio que es indispensable en esta temporada de verano en que las temperaturas oscilan entre los 45 grados centígrados.

Ante la escasez del vital líquido, las familias envían llamados de auxilio a empresarios para que les repartan agua mediante pipas para poder mitigar la ola de calor que se registra en la Región Carbonífera.

Las familias afectadas señalaron que están por agotarse la reserva de agua que almacenaron en cubetas y tinacos cuando contaban con el servicio las 24 horas del día.

Desde hace algunos días, las familias que radican en el sector Norte de la población carecen del vital líquido anteriormente el suministro se registraba por la madrugada y desde esa fecha carecen del servicio.