Intenta Mascogo matar a su mujer; La desfiguró a patadas

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MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un miembro de la Etnia Negros Mascogos, identificado con el nombre de Luis (N) de 35 años de edad, intentó matar a su esposa en el domicilio que ambos habitan en la reserva.

La mujer afectada es Cristela “F”, originaria del mineral de Rancherías, quien recibió una brutal golpiza luego de poncharle las llantas al carro de su agresiva pareja.

Afortunadamente tras lo acontecido, el agresor fue detenido y llevado a los separos de la Cárcel Municipal en tanto la mujer de 25 años fue trasladada al nosocomio.

De acuerdo con la fuente policiaca, la víctima pidió el auxilio luego de que su esposo en estado de ebriedad le propiciara tremenda golpiza, azotándola contra la pared de su casa y le desfigurara el rostro.

Los hechos fueron reportados a la guardia de la Policía Municipal cerca de las 03:00 horas, motivo por el cual los uniformados se desplazaron al lugar.

De forma inmediata los policías llegaron al perímetro y encontraron a la mujer con lesiones en el rostro a causa de los golpes que recibió de parte de su esposo, quien ya huía del lugar.

Los uniformados salieron a la calle y vieron cuando el agresor corría por la calle por lo que lograron darle alcance.

La víctima expresó a los uniformados que tras discutir con su esposo debido a que quería ir a comprar más cerveza y seguir tomando, le ponchó las llantas a su vehículo Mustang, color blanco, con placas de Onappafa.

Esto enfureció al individuo quien no tuvo la mínima compasión por su mujer a la cual atacó a golpes.

En el Informe Policial Homologado quedó asentado que los elementos encontraron a la víctima con golpes muy visibles en su rostro.

Cabe señalar, luego de detener al agresor, este fue trasladado a la Comandancia de la Policía, ubicada sobre la carretera Múzquiz-Palaú a la altura del kilómetro dos a un costado de la Cruz Roja Mexicana, en donde quedó recluido a disposición de la Agencia del Ministerio Público especializado en violencia familiar.