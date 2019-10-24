Intenta matar a su mamá

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un joven intentó asesinar a su madre al interior de su domicilio ubicado en Colonia Obrera 2 de este mineral.

Se trata de Jesús Humberto N. alias “El Cuervo” con domicilio ubicado en la calle Alemania con Bélgica, individuo al que le cumplimentaron una orden de aprehensión.

Los hechos ocurrieron el pasado martes alrededor de las 18:00 horas, cuando la madre del joven pidió el auxilio de los elementos de Seguridad Pública.

Relató que su hijo la acorraló contra la pared, colocando un objeto de madera en su cuello, mencionando que terminaría con su vida, lo anterior mientras estaba bajo los efectos de una droga.

La afligida madre explicó a los elementos, que temió por su vida, pues nunca antes su hijo había actuado de esta manera, es por ello que interpuso su demanda ante el Ministerio Público, por el delito de intento de homicidio y lo que resulte.

El imputado, fue trasladado el día de ayer por elementos de la Fiscalía General del Estado a la ciudad de Sabinas, donde será presentado ante el juez para resolver su situación legal.