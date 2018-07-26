Intenta matarse joven de 15 años

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Agobiado por los problemas con sus padres, un menor de edad trató de quitarse la vida, atando una cuerda al cuello y lanzándose al vacio, por fortuna sus padres lo descolgaron a tiempo, evitando una tragedia.

Marcelo (E) de 15 años de edad, vecino de la calle Francisco I. Madero del barrio la Rampa, es quien fue llevado a la clínica del Seguro Social donde se le hicieron una serie de estudios para descartar daños internos en el cuello.

Intenta ahorcarse menor de 15 años en el barrio la Rampa.

Fue la noche de ayer cuando los familiares del menor, al descubrir que este intentaba quitarse la vida, lo descolgaron y pidieron el apoyo de la Policía para que lo aseguraran mientras se le quitaban los malos pensamientos.

Fueron los oficiales municipales quienes llegaron hasta el hospital, localizado sobre la calle 5 de febrero con bulevar Hidalgo ubicado en la colonia Pérez Bonilla de este mineral.

En el lugar los oficiales se entrevistaron con los padres de Marcelo, quienes mencionaron que sorprendieron al menor cuando trataba de suicidarse, colgándose con un mecate de uno de los árboles de la propiedad.

Para evitar que el jovencito llevara a cabo su propósito, los padres de Marcelo pidieron asegurarlo y lo llevaron al departamento policiaco en donde permaneció dentro del área destinada a adolescentes bajo vigilancia policiaca.

Entre lágrimas el menor detalló a los oficiales que se encontraba deprimido a consecuencia de fuertes problemas con sus padres, hecho por el cual fue visto por la psicóloga del CAIF Municipal para llegar a fondo del caso y así darle la ayuda que necesita.