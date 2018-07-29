Intenta matarse; La salva un amigo

NUEVA ROSITA COAH.- Una joven acabó internada en el IMSS de esta ciudad luego de intentar suicidarse al realizarse profundos cortes en uno de los brazos, buscando cortarse las venas y desangrarse.

La fallida suicida fue identificada como Alvesa Menchaca García de 17 años de edad, quien quiso terminar con sus días cortándose las venas, la cual fue rescatada por uno de sus amigos, quien la trasladó en su vehículo particular para recibir atención médica de

urgencia.

El rescatista de la vida de Alvesa fue identificado como Mark Anthony Vargas, quien al ver una unidad de la Policía Preventiva de este municipio hizo el llamado para que lo socorrieran, por lo que los elementos de Seguridad Pública rápidamente reportaron el hecho al Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron a dar los primeros auxilios a la joven adolescente con domicilio en la calle Presidente Juárez de la colonia Comercial.

La joven se encontraba desangrándose por una profunda herida en el brazo izquierdo, la cual se provocó con un arma blanca con la intención de quitarse la vida, por lo que el Heroico Cuerpo de Bomberos trasladó a la herida a la sala de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Médicos de dicho hospital realizaron las curaciones correspondientes ya que Alvesa Menchaca García presentaba una herida profunda de 3 centímetros en el brazo derecho.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia en el municipio tomó conocimiento de estos hechos, luego que fueron notificados por el personal de guardia del hospital médico.