Intenta matarse por acoso del ‘ex’

NUEVA ROSITA, COAH.- Por el acoso que está sufriendo Vanesa N por parte de su expareja, intentó escapar por la puerta falsa al ingerir por lo menos veinte pastillas de medicamento controlado denominado clonazepam.

La mujer de 37 años de edad y madre de familia de cuatro hijos ya tiene tiempo de que es acosada e insultada por su expareja de nombre Gabriel García, el cual la abandonó desde hace tiempo.

Luis Humberto Romayor, narró lo sucedido.

Luis Humberto Romayor actual pareja de Vanesa señaló que la tarde del domingo convivían en su domicilio ubicado en la calle Fresnos número 122 de la colonia Ramos Arizpe, al cabo de algunas horas salió a la tienda y cuando regresó su novia se encontraba inconsciente.

Al tratar de reanimarla observó el frasco que ya no contenía el medicamento, de inmediato llamó al cuerpo de bomberos para que la trasladaran al Hospital Regional para su atención médica.

Vanesa se encontraba hasta el día de ayer inconsciente por la ingesta del medicamento, pero su estado de salud es satisfactorio gracias a la rápida intervención de los médicos del área de urgencias que le brindaron los primeros auxilios.