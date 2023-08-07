Intenta suicidarse Padre de familia en la Colonia Jardín de Palaú

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Una padre de familia fue rescatado de las garras de la muerte tras intentar suicidarse en su domicilio ubicado en la colonia Jardín.

Fueron familiares del fallido suicida quienes lo auxiliaron solicitando de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia de la brigada OMEGA para trasladar a Víctor N de 52 años de edad a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se informó por parte del brigadista Julián Garza, que al momento de llegar a la vivienda donde ocurrieron los hechos, ya le habían brindado los primeros auxilios a la víctima, trasladándolo a bordo de una unidad particular al IMSS.

Trascendió que, por problemas familiares con su esposa y el ingerir bebidas alcohólicas, Don Víctor atentó contra su propia vida, colgándose de la protección de una ventana del domicilio, no logrando su cometido de suicidarse.