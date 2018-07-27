Intentan quitarle tanque de oxígeno

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una desesperada madre de familia, denunció que pese a la grave situación médica que enfrenta su hijo quien presenta un tumor en el cerebro y padece convulsiones, la Directora del IMSS le quiere quitar el tanque de oxígeno que les prestaron.

“La doctora Gaby Cuéllar, me quiere quitar el tanque de oxígeno y eso no es justo”, expresó la señora Santa López, madre del joven enfermo.

Comento que le llevó la papelería a la administradora, que a su vez la mandó al internista, pero al parecer se les traspapeló la solicitud y ahora quieren quitarle el tanque de oxígeno.

Santa López madre del joven enfermo.

“La Directora dijo que me iban a recoger el tanque de oxígeno, sin comprender el daño que le hacen a mi muchacho que requiere el oxígeno para enfrentar sus crisis convulsivas desde hace 6 años”, explicó.

Aseguró que su hijo usa el tanque de oxigeno desde hace 12 años cuando se enfermó de neumonía, “somos derechohabientes del IMSS y me dijo que si quería quedarme con el tanque de oxígeno me costaría mil 500 pesos diarios que según ellos están pagando”.

Mencionó la mamá del joven que el tanque se lo quieren quitar porque según que ya no lo usa y como lo ven, todavía lo necesita porque de repente se le acaba el aire y se siente mal y el mismo se lo conecta casi todos los días.

Dijo que la empresa INFRA de Monclova pasó a recoger el tanque de oxígeno, comentando que no les permitió que entraran a su casa, por eso decidió llamar a los medios.