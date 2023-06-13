Intentó degollarse un adulto mayor

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor intentó acabar con su vida provocándose una herida en el cuello frente a su hija mientras este ingería bebidas alcohólicas.

El fallido suicida fue identificado con el nombre de Fidencio N de 62 años de edad, domiciliado en calle Abelardo Menchaca, número 1711.

Lidia Lizeth N narró lo sucedido a las autoridades policiacas informando que cerca de las 19:30 horas su padre ingería alcohol y de la nada mencionó que se iba a matar.

El individuo tomó entre sus manos un objeto punzo cortante clavándoselo en el cuello provocándose herida de 2 centímetros ante lo cual fue socorrido por paramédicos de la Cruz Roja siendo trasladado al hospital más cercano.