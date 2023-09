Invertirá el IMSS en rehabilitación

Como parte de un programa nacional impulsado por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mtro. Zoé Robledo Aburto, y la Dirección de Operación y Evaluación del Instituto a cargo del Lic. Javier Guerrero García, el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado (OOAD) de Coahuila invertirá cerca de 450 millones de pesos en la conservación, rehabilitación y dignificación de las 56 unidades médicas en todo el Estado, así como de sus Centros de Seguridad Social y Guarderías, informó el titular del OOAD, Dr. Leopoldo Santillán Arreygue.

De visita por Torreón, donde supervisó la logística para la rehabilitación del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 de esta ciudad, Santillán Arreygue señaló que tres unidades médicas recibirán una rehabilitación importante de todas sus áreas: el HGZ No. 16, el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 13 de Ciudad Acuña, y el HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente.

Dentro del proyecto de conservación de las 56 unidades médicas, se tiene contemplado el servicio integral de mantenimiento para 21 elevadores, que incluye la sustitución de cuatro de ellos, y la adquisición de equipos de aire acondicionado, así como trabajos de mantenimiento en todos los hospitales y clínicas del IMSS en la entidad.

En el caso del HGZ No. 16, dijo el TOOAD, se van a rehabilitar 21 de los 32 servicios del hospital, entre ellos los quirófanos, neonatología y cunero patológico, hospitalización, consulta externa, control de prestaciones (atención en ventanilla), ginecología, medicina interna, hemodiálisis, laboratorio central y rayos X, para un total de 63 millones de pesos. Los trabajos iniciarán a la brevedad y se espera que concluyan este mismo año.

Santillán Arreygue subrayó que todas las unidades médicas recibirán mantenimiento, como obras de drenaje, instalaciones en general y servicio de mantenimiento y reparación integral de espacios.