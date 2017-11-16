Invertirán 15 mdp en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Quince millones de pesos es el presupuesto federal que se ejercerá el próximo año 2018 en este municipio de San Juan de Sabinas.

El alcalde electo Julio Iván Long Hernández destacó lo anterior, durante el recorrido que realizó acompañado del presidente municipal César Alfonso Gutiérrez Salinas por los diferentes departamentos de la Presidencia Municipal.

Parte de estos recursos se destinarán en la obra del libramiento Sur que serán 1.5 kilómetros que conectará desde las instalaciones de la empresa Industrial Minera México hasta la avenida Monterrey que será un desfogue para la ciudad muy importante.

Esta será la magna obra que se realizará durante su administración, aparte de las que ya se tiene contemplado realizar en los primeros 100 días de su administración.

Obras de pavimentación, recolección de basura, en alumbrado público que se tiene contemplado modernizar todo el sistema y transformarlo en sistema led que tendrá un ahorro muy significativo de un 40 y 50 por ciento de ahorro de energía eléctrica ya que el Municipio eroga un gasto fuerte por este concepto.