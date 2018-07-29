Investiga Pronnif posible omisión

NUEVA ROSITA COAH.- La Procuraduría de los niños, niñas y la familia (Pronnif) en este municipio se encuentra en la investigación del caso de omisión de cuidados hacia un recién nacido.

Pablo Meza Quintanilla, Delegado de la dependencia, dijo que se trata de un reporte anónimo por una persona que asegura ser testigo de una omisión de cuidados de una joven madre de apenas 18 años de edad.

Aclaró, “es solo un reporte y no es oficial que la joven madre sea responsable de la acusación que se hace en su contra, pero existen variables que deben analizarse detenidamente”.

“Supuestamente la joven madre anda caminando con su bebé en vía pública por la tarde cuando están los rayos calcinantes del sol’, expresó el procurador municipal de Pronnif.

Cabe mencionar que según se señala el padre del bebé de un mes de nacido, tiene 50 años de edad y la madre 18 años de edad, situación que enfatizaba la parte anónima que era de investigarse, pero el abogado consideró irrelevante debido a que la fémina vive con su pareja.