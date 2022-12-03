Investigan a exalcaldes de la carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por los delitos de peculado y abuso de funciones, ex alcaldes de la Región Carbonífera son investigados por la Fiscalía Especializada en hechos por actos de corrupción.

El Fiscal Anticorrupción en el Estado de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, destacó que han judicializado en Coahuila más de 90 carpetas de investigación, en base a señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado.

Mencionó a su vez que es difícil cuantificar el monto económico desviado por administraciones pasadas ya que la ASE presenta ciertas cifras sin embargo los imputados pueden acreditar o solventar los hechos ante lo cual varía el recurso y es el juez penal quien determina junto con la víctima que en este caso son los Municipios o el Estado a fin de llegar a un acuerdo reparatorio o bien un otorgamiento de recursos para el pago de alguna condena.

Cabe señalar, a la fecha siguen abiertas carpetas de investigación en los 38 municipios desde administraciones que abarcan de los años 2013, 2014 hasta el 2021 y 2022, cerrando el presente año vinculando y llevado a proceso a más de 90 servidores y ex servidores públicos, lo cual es algo histórico de tal manera que la intención es que en los casos donde haya habido algún daño patrimonial, se recupere el recurso público que se haya desviado por mal ejercicio regresando lo monetario a las arcas estatales o municipales o como se dé el caso, externó el entrevistado.

Agregó que la Fiscalía Anticorrupción tiene 5 años trabajando ante lo cual es sumar esfuerzos pues viene un cierre de año de ejercicio fiscal tratando de prevenir el tema de la corrupción pues muchas de las veces los funcionarios están en funciones pero dentro de 3 años ya no y es cuando vienen las denuncias por parte de la Auditoría Superior o por parte de la Sociedad Civil.