Invierten en perforación de pozos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Más de dos millones de pesos invierte el gobierno de Ramos Arizpe en los trabajos de exploración para la búsqueda de agua en el ejido Nuevo Yucatán, una de las comunidades más alejadas de la cabecera municipal.

Desde hace varias semanas quedó instalado el campamento encargado de las perforaciones con las que se espera encontrar un manto acuífero que permita el abastecimiento natural a sus pobladores.

Y es que, Nuevo Yucatán es el único ejido de Ramos Arizpe que, por sus condiciones geográficas, carece de pozos de agua, por lo que sus habitantes reciben el vital líquido, semanalmente, a través de pipas de 34 mil litros enviadas por la Presidencia Municipal.

“Nosotros seguimos enviando pipas, pero esa no es la solución, sino que tengan una fuente sustentable de abastecimiento de agua potable; de nuestra parte está el compromiso de realizar las inversiones, y esperamos que se pueda encontrar algo porque es un terreno complicado”, comentó el secretario de Desarrollo Rural, José Humberto García Zertuche.

Las exploraciones se realizarán a unos 500 metros a la espera de la existencia de un manto acuífero.

“A lo largo de la administración del alcalde Chema Morales hemos estado muy pendientes de que tengan el suministro semanal del agua, pero el compromiso es hacer todo lo posible para buscar en la zona y encontrar un pozo de agua”, reiteró.

Nuevo Yucatán colinda con Las Coloradas, ejido de Ramos Arizpe y con El Pilar de Richardson en General Cepeda, su población oscila en los 60 habitantes.