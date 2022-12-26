Invierten en Sabinas 14 mdp en educación

Sabinas, Coahuila.- El trabajo coordinado entre el gobierno del Estado, así como la aplicación del programa municipal “Mejora tu Escuela” y el apoyo de la iniciativa privada, permitió una inversión por más de 14 millones de pesos en instituciones educativas durante 2022, señaló la alcaldesa Diana Haro Martínez, quien mencionó que el siguiente año redoblaran el esfuerzo porque es una prioridad que los estudiantes reciban clases en las mejores condiciones.

Ejemplificó con la inversión de más 11 millones pesos, en beneficio de 3 mil 012 alumnos, donde el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, a través del Instituto Coahuilense de Infraestructura Educativa, (ICIFED) desarrolló obras diversas como impermeabilización y reparación de instalaciones eléctricas, muros y pisos, techo estructural y construcción de aulas, en instituciones educativas de nivel básico como en las primarias Sabinas, Eduardo E. Parish, Niños Héroes de Chapultepec, Benito Juárez García, profesor Adam A. Rocha y profesor Agustín Boone; las secundarias Ramiro Villarreal Campos de la Villa de Agujita y Venustiano Carranza así como los jardines de niños Francisco Gabilondo Soler, Juana María Vargas de Riojas, Edelmira Garza Campos y Moctezuma.

1 / 3 En cuanto al programa municipal “Mejora tu Escuela”, atendieron a un total de 32 instituciones educativas. 2 / 3 La alcaldesa informó que es una prioridad que los estudiantes reciban clases en las mejores condiciones. 3 / 3 En cuanto al programa municipal “Mejora tu Escuela”, atendieron a un total de 32 instituciones educativas. ❮❯

En cuanto al programa municipal “Mejora tu Escuela”, atendieron a un total de 32 instituciones educativas, a partir del inicio del ciclo escolar 2022- 2023, al detectar maestros y padres de familia algunas carencias y formularon la petición correspondiente en la presidencia para recibir el apoyo. Con esta acción a iniciativa de la alcaldesa Haro Martínez y con el respaldo del cabildo, lograron beneficios jardines de niños, primarias y secundarias en materia de limpieza, rehabilitación de sanitarios, reparaciones en alumbrado y pintura, entre otras acciones, tanto en la cabecera municipal, así como en las Villas de Cloete y Agujita. La principal atención fue en limpieza y acondicionamiento.

Todo esto es adicional a las becas que se otorgaron a los estudiantes de nivel medio superior, con el respaldo de la fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez, que, de forma personal, la licenciada Araceli Gutiérrez Salinas, entregó en el CBTIS 20, CECYTEC Sabinas y Agujita y el COBAC.