Invita Hospital Regional a las mastografías

NUEVA ROSITA, COAH.- Sandra Maricela Rodríguez de Luna, responsable del área de salud reproductiva del Hospital Regional invita a las mujeres a practicarse las mastografías y Papanicolau para la prevención oportuna de cáncer de mama y cervicouterino.

Es importante que las mujeres de 40 años en adelante se sometan a los exámenes preventivos de mama con la finalidad de detectar algún padecimiento en forma oportuna, afortunadamente el cáncer el curable si se detecta a tiempo.

Lamentablemente los casos de cáncer de mama ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional que en ocasiones conlleva a la muerte por tal motivo invitan a las mujeres a someterse a las mastografías para detectar algún abultamiento en las mamas.

Explicó la entrevistada que es importante que las mujeres que serán sometidas a las mastografías, no deben de utilizar talco en las mamas o desodorante en las axilas para evitar que pueda registrar falso resultado.

Los horarios para las exploraciones cervicouterinos y de mama inician desde las 8.00 de la mañana hasta las 15.00 horas de lunes a viernes sin que las interesadas agenden citas para la supervisión.