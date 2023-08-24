Invita IMSS a utilizar Buzón

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila invita a las empresas y patrones a utilizar el Buzón IMSS, estrategia que permite notificar de manera electrónica el envío de documentos de autoridad, así como de información con fines de difusión a los patrones.

Ernesto Mijares González, del departamento de Supervisión Cobranza en la Jefatura de Afiliación del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Coahuila, informó que entre los servicios que se pueden consultar están la emisión mensual anticipada, la normatividad en materia de seguridad social y el calendario mensual de obligaciones.

El sistema opera las 24 horas del día, lo que coadyuva a simplificar la carga administrativa y a reducir los costos de operación tanto al Instituto como al patrón.

El funcionario destacó que a través de este mecanismo, todas las notificaciones se realizan en días hábiles en horario de 9:30 a 18:00 horas, con lo que el particular tiene tres días hábiles para abrir su buzón y revisar los documentos digitales notificados.

En caso de que el patrón o su representante no abran el documento en dicho plazo, se entenderá que la notificación electrónica fue realizada al cuarto día hábil.

Si bien esta herramienta se activó durante la emergencia sanitaria por COVID-19 a fin de privilegiar la sana distancia y para prevenir contagios, actualmente representa un beneficio, por lo que invitó a los patrones a hacer uso de ella.

Aclaró que la operación de esta herramienta no impide el acceso al servicio por la vía tradicional, aunque eventualmente la tendencia es sustituir las notificaciones por la vía presencial por notificaciones a través de este mecanismo.

Para habilitar el Buzón IMSS, los patrones deben realizar tres sencillos pasos:

1. Ingresar con su e.firma a www.imss.gob.mx/buzonimss

2. Registrar por lo menos un correo electrónico y un teléfono celular, como medios de contacto.

3. Realizar la manifestación de conformidad a través de la cual se autoriza al Instituto a realizar la transmisión y notificación de documentos digitales.