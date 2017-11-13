Invitan a campaña de vasectomías

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El hospital regional de Palaú organizará una campaña de vasectomías que se llevarán a cabo el próximo 17 del presente mes. Así lo informa el doctor Joel López Pérez, director del hospital.

La campaña de vasectomías será para todos los varones que pretendan planificar su familia, los varones interesados acudir al hospital para iniciar con los exámenes pre operatorios.

En esta campaña se incluirán a los varones que no cuenten con seguro popular y los derechohabientes del seguro social, las cirugías se realizaran a partir de las ocho de la mañana.

En las campañas de planificación familiar cada vez son mas los varones que se someten a la vasectomia, en esta ocasión se esperan a mas de 20 varones que ya no desean tener más hijos.

El galeno señaló que las vasectomías que se realizarán utilizarán una nueva técnica sin bisturí la cual permite que la recuperación del paciente sea mas rápida sin necesidad de hospitalización.