Invitan a féminas unirse al “SMN”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Hay una nueva convocatoria sobre todo para personal femenino par prestar sus servicios en las fuerzas armadas para ingresar a la brigadas de la policía militar, hay una en Apodaca, Nuevo León y la que ya conocemos aquí en el estado de Coahuila que está en San Pedro de las colonias, informó Alberto Rodríguez el Coronel del 14º Regimiento de Caballería y Motorizado.

Si alguien está interesada en ingresar puede acudir a nuestras oficinas para que se le amplié la información, los requisitos que se les solicitará

“Por otra parte, aprovecho este medio para comunicarles que continuamos con nuestras campañas de canje de armas que ya están establecidas como todos lo saben aquí en Múzquiz, en Nueva Rosita y Sabinas, así como también, en algunos minerales como son, Palaú y Barroterán”.

Estos módulos establecidos en los lugares mencionados son para que la gente que tenga algún arma, la entregue y evite que se presente alguna situación de violencia en sus domicilios por el mal uso de este tipo de artefactos, de acuerdo a lo que determina los peritos se les va a retribuir una cantidad que puede ser hasta $3,500 de acuerdo a las condiciones del arma.