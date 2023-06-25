Invitan a los cursos de verano

RAMOS ARIZPE, COAH.- Del 03 al 14 de julio se realizarán los “Cursos de Verano 2023” en Ramos Arizpe, con diversas actividades deportivas y recreativas para menores de 04 a 13 años.

A través de la dirección municipal de Deporte se convoca a los padres de familia para inscribir a sus hijos y brindarles un sano esparcimiento durante la temporada vacacional.

El curso tendrá un costo total de 500 pesos por alumno que les permite las clases; playera; hidratación; fruta diaria; diploma; entrenamiento y actividades de clausura con juegos, show de globos y lluvia de espuma.

Los cursos de verano contemplan fútbol, béisbol, básquetbol, porristas, taekwondo, box, actividades recreativas y pentatlón.

El Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe será la sede para el encuentro de los menores de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Para inscripciones e información pueden acudir al Gimnasio Municipal de lunes a viernes, en horarios de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde, o bien comunicarse al 844-180-10-70.

Las autoridades municipales invitan a sumarse a este programa de actividades que, además, favorece el desarrollo físico y mental de los pequeños.