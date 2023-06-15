Invitan a talleres de autoempleo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Será el próximo lunes 19 de junio cuando el Centro de Creatividad y Emprendimiento del DIF Ramos Arizpe realice el registro a alguno de los 13 talleres de autoempleo impartidos en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC).

Ana Lucía Cavazos Cuéllar, presidenta honoraria del organismo municipal, destacó que será el único día de inscripciones por lo que los interesados deben presentarse en las instalaciones del DIF – localizadas en la calle Ignacio Allende 2160, de la zona centro- en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

“Estamos por iniciar la nueva temporada de nuestros talleres por lo que invitamos a hombres y mujeres a que se inscriban ya que tienen la oportunidad de aprender un oficio que les permite trabajar desde sus casas y contar con una fuente de ingresos”, destacó al reiterar que se trabaja con un cupo limitado.

Los requisitos para el registro son contar con más de 15 años, presentar copia de acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio actualizado, certificado de último grado de estudios y dos fotografías tamaño infantil o credencial.

Cada taller tiene una duración de 40 horas y, dada la coordinación entre el municipio y el gobierno estatal, el alumno debe cubrir un solo pago de 167 pesos.

Los talleres disponibles son Colorimetría y Permacología; Automaquillaje y maquillaje profesional; Corte y peinado; Barber shop; Manicure y Pedicure; Uñas de acrílico; Productos y formulaciones artesanales para cuerpo y capilares.

De igual forma, Corte y confección de ropa de temporada; Globoflexia; Comida mexicana; Elaboración de alimentos regionales de temporada; Preparación de mezcal artesanal de diferentes sabores y Pintura en Vitromozaico.