Invitan a tradicional vendimia en Parras

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; Más de 100 mil visitantes y turistas esperan en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente durante este periodo vacacional de verano y en el marco de la tradicional Fiesta de la Uva, con una derrama económica de cerca de 70 millones de pesos.

Así lo informó Miguel Echeverría, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Parras de la Fuente, quien detalló que desde que recibió la denominación de Pueblo Mágico ha tenido un gran éxito entre visitantes y turistas, y ahora empresarios importantes que han llegado al municipio han abierto más espacios y opciones para los turistas.

Echeverría manifestó que la Feria de la Uva inicia el 03 de agosto y se desarrolla durante todo el mes, misma que será el marco de las Fiestas de las Vendimias.

En el marco de la tradicional Fiesta de la Uva, se espera una derrama económica de cerca de 70 millones de pesos.

Las Fiestas de las Vendimias son representativas de este Pueblo Mágico, ya que ellas celebran y agradecen de una manera muy espléndida la cosecha que van a tener para este año, fiestas en las que a sus clientes conocedores del vino les ofrecen comidas, cenas maridaje, representaciones de la molienda y además ofrecen sus nuevos productos que tienen para este año.

Serán muchas y muy variadas las actividades en estas Fiestas de las Vendimias, como la Coronación de la Reina, múltiples vendimias de las casas vitivinícolas como Las Pudencianas, Don Leo, Rivero González, Bodega Antigua Hacienda El Perote —en donde estará presente el cantautor Nicho Hinojosa— así como el Festival de la Paella, en la Hacienda del Marqués.

Además de la tradicional vendimia de Casa Madero, ésta que es la bodega de vinos más antigua de Latinoamérica, con la bajada de los matlachines desde el cerro y la verbena popular en la explanada de esta misma casa; pisado de la uva, degustación de vinos, paseos en carreta, noches bohemias, degustación, cena y noche italiana en el Hotel la Casona del Banco; en fin, actividades para todos los gustos.

Echeverría agradeció al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por el interés y todo el apoyo brindado, además por las gestiones y coordinación que se ha logrado con el Gobierno Federal, con lo que se han solventado muchas de las carencias que se tenían para mejorar el flujo de turistas, tal es el caso de la rehabilitación de la carretera Parras – Paila, en la cual se trabaja actualmente.

Para mayores informes se puede consultar la página www.ocvparras.com, OCV Parras en Facebook, o al teléfono 842 422 0259.