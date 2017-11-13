Invitan a viajeros a revisar autos

SABINAS, COAH.- Se recomienda a los automovilistas que salgan a carretera primeramente deben a revisar bien su automóvil o camioneta esto con la finalidad de evitar algún accidente automovilístico.

Las recomendaciones fueron dadas a conocer en la guardia del cuerpo de bomberos de esta localidad, mencionaron que los conductores que para evitar que el vehículo o camioneta les pueda fallar en la carretera en la que transitan es preferible revisarlo antes de salir.

Por tal motivo se han registrado incendio en las unidades que van transitando sobre la carretera pero afortunadamente no ha pasado a mayores consecuencias, o bien cuando llegan los bomberos ya están controlado debido a que son auxiliados por otros conductores que transitan sobre las carreteras, por eso es preferible que antes de salir a carretera es primero darle una checada al automóvil para que así lleguen con bien a su destino.