Joshua regresa a Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- Joshua Villarreal Hinostroza llegó ayer a Cuatro Ciénegas donde fue valorado por un médico por el estado de salud en el que se encontraba luego de haber intentado cruzar a Estados Unidos.



El joven es originario de Ocampo Coahuila pero inicialmente llegó al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, su madre Iris Hinostroza argumentó que no estaba en disposición de dar una declaración respecto a lo que ocurrió.

De acuerdo a la familia de Irvin Villarreal, en un inicio se manejó que este había muerto en el intento de cruzar el Río Bravo porque así lo dieron a conocer varios jóvenes porque eso fue lo que les dijeron los polleros sin embargo nunca los vieron morir, ni vieron sus cuerpos.

Por esa razón, Iris Hinostroza madre de Joshua mediante una publicación de Facebook pidió a los usuarios que le ayudaran a compartir en páginas y a hacer presión y dejar de publicar que están muertos ya que no hay cuerpos y no hay información oficial.

"No tienen idea del dolor y daño que pueden hacer las redes sociales, es necesario pensar un poco en las madres de los jóvenes, hermanos y familiares en general, reiterando que no pueden darlos por muertos si no hay cuerpos y pidió que se hiciera pública la información para que llegara a la gente de las rancherías", comentó.