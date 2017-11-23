La dejan sin electrodomésticos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer acudió ante las autoridades de la Policía Municipal para reportar el robo de diversos aparatos eléctricos y joyería de su domicilio.

La afectada, quien dijo vivir en la colonia la Ford, se presentó ante la Policía Municipal a reportar los hechos, comentó que el pasado 19 de noviembre entró a su casa y se percató que le habían robado una televisión de la marca Samsung, un ventilador de pedestal color negro y una cadena de oro de 24 quilates.

La mujer agregó que lo extraño fue que no encontró nada forzado en las puertas y ventanas de la vivienda por lo que se puso a indagar con los vecinos, y uno de ellos le proporcionó datos sobre una persona quien presuntamente ingresó a robar sus pertenencias, información que la afectada pasó a oficiales de la Policía Municipal.

Las autoridades municipales se reservaron la identidad del presunto responsable para no entorpecer las investigaciones del caso ya que, aseguró la mujer interpondrá la denuncia en la Agencia Investigadora del Ministerio Público y sean ellos quienes se encarguen de detener al presunto delincuente.