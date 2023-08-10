La fractura “El Muerto”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por una discusión amorosa, una mujer fue vapuleada por su pareja hechos registrados en la colonia Nogalera, la víctima fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina.

Con el nombre de Yosli N de 31 años de edad fue identificada la víctima destacando que el agresor, le provocó fracturas en el antebrazo izquierdo con un tubo, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

El presunto responsable fue identificado con el apodo de “El Muerto” individuo que ahora es buscado por los elementos policiacos a fin de presentarlo ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

Por lo que respecta a la paciente quedó internada en unas de las camas de hospital recomendándole las autoridades policiacas que denunciara los hechos.