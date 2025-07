Laura Jiménez Gutiérrez lidera iniciativa de conservación en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila. – En un acto de gran trascendencia para la protección del entorno natural, se llevó a cabo la firma de un convenio en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), donde firmaron la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Gobierno del Estado de Coahuila, Ejidos y particulares. El evento reunió a autoridades estatales, municipales y representantes de diversas organizaciones comprometidas con la conservación de los recursos naturales.

Durante la ceremonia, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, manifestó su entusiasmo por participar en esta importante iniciativa:

"Me siento muy contenta de ser testigo de la firma de este importante convenio, que representa un paso significativo en beneficio del medio ambiente. Reconozco el valioso trabajo en sinergia con nuestro gobernador Manolo Jiménez y con la CONAFOR, en apoyo a los propietarios de predios y con el firme compromiso de conservar las áreas naturales de nuestro querido municipio de Múzquiz".

La edil subrayó también la importancia de la colaboración interinstitucional para prevenir riesgos y promover el desarrollo sostenible:

"Es un compromiso de todos sumar esfuerzos para prevenir riesgos y conservar de manera activa nuestros ecosistemas, así como fomentar el mejoramiento de infraestructuras y acciones que fortalezcan nuestra naturaleza".

El presídium estuvo integrado por Susana Estens De la Garza, Secretaria del Medio Ambiente del Estado; Lic. Francisco Tobías Hernández, Subsecretario de Gobierno de la Región Carbonífera; así como representantes ejidales, propietarios de reservas naturales y líderes agrícolas de la región.

Entre los asistentes destacados se encontraron:

· Ing. María Elizabeth Moreno Aguirre e Ing. Juan Carlos Moreno Aguirre, propietarios de la Reserva Natural Voluntaria Rancho Arroyo Hondo.

· Representantes del Comisariado de los Ejidos Cuarterones y Morelos: C. Guadalupe Morín Espinoza, C. Fidencio Rosalio Reséndiz Hernández y C. Jesús Ramón Riojas Morín.

· Representantes del Ejido Tribu Negros Mascogos: C. Juan José Hidalgo Vázquez, Fidencio Alberto Salazar González, C. Alberto Vázquez Mendoza y el secretario del comisariado.

· Ing. Abel Guajardo Garzay, representante legal de la Unión de Asociaciones de Usuarios Anáhuac y del Distrito de Riego 004 Don Martín.

· José Manuel Pérez Guel, presidente de la Asociación de Agricultores del Distrito de Riego 004 Don Martín (Coahuila y Nuevo León).

· Ing. Marco Granillo Chapa, de la empresa Sierra, Gestión y Consultoría Ambiental.

Este convenio tiene como objetivo fortalecer las acciones de conservación en áreas naturales protegidas, respaldar a los propietarios de predios forestales y fomentar el trabajo conjunto entre instituciones educativas, autoridades y sociedad civil.

La presidenta municipal cerró con un mensaje motivador:

"¡Enhorabuena para todos los beneficiarios de este programa! Porque en la conservación del medio ambiente en Coahuila, vamos pa´ delante a pasos de gigante. ¡Muchas gracias!"