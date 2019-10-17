Le aseguran arma blanca

SABINAS, COAH.- Una persona de oficio albañil fue detenido por elementos de Seguridad Publica luego de que le decomisaran un arma blanca cuando este se encontraba en actitud sospechosa, motivo por el cual fue remitido a las celdas municipales.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas en el cruce de las calles Independencia y Bolívar de la colonia Centenario, lugar en donde los uniformados lograron interceptar al sujeto que intentó huir al ver la movilización.

La persona detenida responde al nombre de Jonathan N de 29 años de edad el cual portaba una navaja de 20 centímetros de largo de la marca switch la cual le fue encontrada en una de las bolsas del pantalón.

El director de Seguridad Pública afirmó que hacen rondines de vigilancia en cada una de las colonias para bajar el índice delictivo en la ciudad y especialmente en los comercios de la zona centro.