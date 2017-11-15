Le da paliza a su mujer

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una ama de casa se presentó ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público para presentar una denuncia contra su esposo, a quien acusa de golpearla salvajemente y causarle lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo.

Los hechos se registraron a las 17:00 horas de ayer, en el barrio La Cascada, cuando el presunto responsable le reclamó a la afectada una supuesta infidelidad, infidelidad que no existe, mencionó la afectada con lágrimas en los ojos.

Se me fue a los golpes rápidamente sin escucharme, golpeándome la cara y en diferentes partes del cuerpo mencionó la afectada, “ahora, estaban presentes mis niños, quienes lloraban mucho y me gritaban que aceptara lo que decía su papá para que ya no me golpeara, pero yo les decía que no porque eso no era verdad jamás le haria eso a mi esposo, por tal motivo no aceptaría una acusación que no es cierta”.

Luego de asestarle puñetazos en el rostro y derribarla al suelo para darle puntapiés en el cuerpo, Marco (F) se recargó en el cuerpo de su esposa poniendo la rodilla en el vientre, causándole daño en el vientre, comento un familiar del ama de casa que la acompañaba.

El ama de casa también presentaba escoriaciones y una herida en el brazo, al parecer causada por un cuchillo con el cual forcejeó con su esposo durante la agresión.

Para rematar, cuando el ama de casa estaba en el sueño, su esposo le aventó la puerta golpeándola fuertemente en el rostro, dejándola casi inconsciente, para luego escapar corriendo el hombre, relato la agraviada.

Luego de presentar denuncia y ser curada en sus heridas, la mujer hacía antesala en la agencia Investigadora del Ministerio Público a las 10:00 horas, para que el médico legista evaluara las lesiones que presentaba y los dolores que le aquejaban en el vientre.

La denunciante solicitó a la Agencia Investigadora Especializada que emita una orden de restricción contra su esposo, ya que teme por su integridad y vida si este vuelve a agredirla, también pidió que se le brindaran las medidas de protección que se proporcionan a víctimas del delito, en particular de violencia familiar por la indefensión de las víctimas por su propia condición de mujer, quedando como el agresor el hombre.

Tras iniciar una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, en contra de Marco (F), la Fiscalía Especializada asignó el caso a elementos de la Policía Estatal Investigadora.