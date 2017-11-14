Le dan 15 puñaladas

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Un grupo de vándalos golpearon y lesionaron con arma blanca a Raúl Carrillo Alcantara de 29 años de edad quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional.

El lesionado presenta por lo menos 15 heridas con arma blanca en el abdomen principalmente y golpes contusos en diferentes partes del cuerpo producidos por un bate de beisbol.

Los hechos se registraron en la calle Zaragoza número 2036 de la colonia Nueva Imagen, el cuerpo de Bomberos atendió el llamado de sus familiares al verlo bañado en sangre.

Al lugar de los hechos acudieron los agentes de Seguridad Pública para tomar conocimiento de los hechos, sin embargo no se logró la detención de los agresores quienes minutos antes se dieron a la fuga pero ya están identificados.

Los familiares de Raúl Carrillo se presentaron ayer en la Agencia Investigadora del Ministerio Público a interponer su querella en contra de los presuntos responsables.

El estado de salud es delicado, afortunadamente la lesión inferida no afectó ningún órgano de vital importancia, los familiares confían en las autoridades policíacas que de un momento a otro se logre la captura de los presuntos responsables de estos hechos.