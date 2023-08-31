Le mochan mano por robar en casa

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Con mutilación de mano derecha terminó un presunto ladrón quien al intentar atacar a la vez con machete en mano al propietario del inmueble, se llevó la mayor parte de los golpes y lesiones.

Estos hechos se registraron la mañana de hoy sobre la calle Santos Degollado, Número 9 del barrio Uno y Medio lugar a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención prehospitalaria al herido.

Con el nombre de Erik Iván N alias “Canfa” de 29 años de edad y domiciliado en calle Santos Degollado, Número 302 fue identificado el malhechor que con su propia arma fue mutilado.

El dueño de la vivienda de nombre Raúl N de 45 años de edad mencionó por su parte que al encontrarse en su hogar se percató que en el patio del inmueble se encontraba un individuo el cual llevaba en sus manos una mecedora chica, un calentador eléctrico chico y el machete.

Al preguntarle a “Canfa” que hacía en el domicilio, este se abalanzó contra el trabajador del Seguro Social intentando lesionarlo logrando Raúl quitarle el machete.

Desafortunadamente el delincuente con un tubo intentó atacar de nueva cuenta a la víctima, agrediéndolo en uno de los hombros ante lo cual el afectado no tuvo más remedio que actuar en defensa propia lesionando al ladrón.

El Canfa fue desplazado al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” y presentaba severas heridas en mano derecha, lesión en antebrazo derecho y pie izquierdo. El estado de salud es reportado grave.