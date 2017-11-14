Le tocan a Coahuila 47 MMDP

NUEVA ROSITA, COAH.- Coahuila contará el próximo año 2018 con un presupuesto superior a los 47 mil millones de pesos, con el apoyo y gestoría de las y los diputados federales del PRI se logró el programa de egresos para el próximo año.

Así se informó en la conferencia de prensa realizada hoy en el comité municipal de San Juan de Sabinas.

En la rueda de prensa participó Marco Cantú en representación de Verónica Martínez García, presidenta del comité directivo estatal del PRI; Luisa Alejandra Santos Cadena, alcaldesa electa del municipio de Melchor Múzquiz, quienes destacaron la gestoría en el Congreso Federal de las diputadas priistas, Ana María Boone y Guadalupe Oyervides.

En dicha reunión estuvieron presentes también los presidentes del comité municipal de Sabinas y Melchor Múzquiz, profesores Ramón Luévanos García, y Urbano Flores, respectivamente y Rocío de León, secretaria general del Comité municipal del PRI en Progreso.

Se dio a conocer que el presupuesto que se ejercerá en Coahuila será destinado a la modernización y conservación de carreteras, agua potable, apoyo para el campo, educación, salud (IMSS, ISSSTE, SSA), seguridad, ciencia y tecnología, obra pública, infraestructura municipal, programas para personas con discapacidad; fondo para fronteras; apoyo a migrantes; cultura entre otros rubros. Para el municipio de San Juan de Sabinas se destinaron 12 millones de pesos para infraestructura municipal.