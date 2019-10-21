Legalizarán autos ‘chuecos’ en 2020

La Ley de Ingresos de la Federación aprobada en la Cámara de Diputados contempla la creación de un plan para regularizar los autos denominados “chocolate” en un plazo de ocho meses.

Dicho plan fue propuesto por el diputado federal Manuel López Castillo, del partido Morena, quien estimó que en el País circulan 18 millones automóviles irregulares.

Consideró que la regularización de los vehículos beneficiará la economía del Gobierno federal, estatales y municipales.

“Sería una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales, se habla de alrededor de 50 mil millones de pesos”, afirmó López Castillo.

Dijo que para la población es imposible regularizar su “chocolate” debido a lo costoso del trámite, pero también reconoció que ese tipo de autos son utilizados para cometer crímenes.

Sostuvo que las autoridades del País no podrán sacarlos de circulación, por lo que sería mejor optar por la reglamentación.

La aprobación de la Ley en lo general y en lo particular, que se dio con 264 votos a favor, 82 en contra y cero abstenciones, será discutida en los próximos días en el Senado.

Héctor Cruz Aparicio, diputado federal por Baja California, también se mostró a favor de regularizar los autos chocolate y dijo que se necesitará modificar la Ley Aduanera para que se establezcan los costos, tipo y marca de vehículos aptos para el proyecto.

Detalló que se establecerá una coordinación con las autoridades de Estados Unidos para asegurar que las unidades que entren al territorio mexicano no tengan reporte de robo o hayan sido utilizados en actividades criminales.

“Creemos que sí se deben regular sin afectar al sector comercial. Te soy sincero, esta etapa es la que sigue y obviamente tenemos que consensuarla con todos los diputados de la Cámara, particularmente con los que somos de la frontera”, dijo Cruz Aparicio.

También reconoció que hay un sector empresarial en desacuerdo con la regularización de los autos de procedencia extranjera.

“Sé que ha habido un poco de controversia sobre todo con la Coparmex, propiamente, pero también en el caso de los municipios ha sido una problemática ya en diversas vertientes, una de ellas es la inseguridad y el resguardo del patrimonio de los ciudadanos”, comentó el diputado federal.

Destacó que si se aprueba la ley, el Estado y Municipio generarán sus propios ingresos económicos en emplacamiento, licencias de conducir, entre otros rubros; y a su vez, beneficiará a la disminución del congestionamiento vial.