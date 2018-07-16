Lesionan a jovencito con cinco puñaladas

SABINAS, COAHUILA.- Javier Ríos Requenes de 21 años fue trasladado al hospital general por elementos de la Cruz Roja, al presentar cinco heridas producidas por arma blanca a consecuencia de su participación en una riña, reportándose su estado de salud como estable.

Policías municipales levantaron el parte de la riña en la colonia Sarabia.

La noche del sábado aproximadamente a las 23:00 horas, paramédicos de la Cruz Roja recibieron el reporte de una persona lesionada con arma blanca en la colonia Sarabia, hasta donde se trasladaron a la esquina de las calles Adam A. Rocha y Simón Bolívar para brindar los primeros auxilios al joven Javier Ríos Requenes de 21 años.

Como resultado de una riña el habitante de la colonia Sarabia recibió cinco heridas de arma blanca 2 en el cráneo, una en el brazo izquierdo, una en el brazo derecho y una más en la pierna derecha, por lo cual fue necesario su traslado al área de urgencias del hospital general, donde su estado de salud es reportado como estable pero delicado.

Elementos de la dirección de Seguridad Pública municipal levantaron el parte correspondiente y se entrevistaron con el lesionado con la finalidad de identificar al presunto responsable del hecho.