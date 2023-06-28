Levantan bloqueo; no hubo respuesta

Trabajadores de la Planta Dos de Altos Hornos de México levantan bloqueo de accesos de la empresa, así como de la avenida Industrial, al no existir condiciones para mantener este movimiento.

Al igual que se dio al interior de la Planta Coquizadora, la madrugada de ayer los obreros que mantenían cerrados los accesos de Planta Dos, desistieron del bloqueo y permitieron el ingreso de las pipas y el personal.

Juan Manuel Arreguín, mencionó que fue entre 1 y 2 de la madrugada cuando se retiraron los obreros que se mantenían en el movimiento, al considerar que no había las condiciones que garantizaran su seguridad.

En el caso de Planta Dos, no se tuvo ningún acercamiento por parte de representantes de relaciones laborales, que les pidieran suspender este bloqueo y tampoco se llegó a ningún acuerdo sobre el pago de salarios que es lo que estaban demandando.

Mencionó que no se tuvieron amenazas, sin embargo llegaron integrantes del comité local de la Sección 288 y se pusieron a ingerir bebidas embriagantes en el lugar donde estaba el bloqueo, por lo que ya no había garantías para las personas que estaban en el movimiento y decidieron retirarse para no caer en provocaciones.

Señaló que como obreros no desistirán del movimiento, por lo que se podrán retomará las acciones en caso de que se incumpla con el pago de los salarios, en donde se podría parar el Alto Horno 5, pero no permitirán que se incluyan funcionarios sindicales, y será solo de trabajadores.