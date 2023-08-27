Libera juez a dos del caso Pinabete

La tragedia de la mina “El Pinabete”, ubicada en el municipio de Sabinas, sigue empañada por la actuación de la justicia; en el informe de Cero Impunidad del Gobierno Federal se dio a conocer que el juez de control José Luis Hernández Hernández, tiene una denuncia penal y dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por no decretar la vinculación a proceso de dos imputados en la tragedia, uno de ellos el socio mayoritario de la mina.

El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio, durante el Informe de Cero Impunidad en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador expuso la situación del juez federal de control en Coahuila, junto con casos similares de otras entidades del país.

De acuerdo con el funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la actuación del juez José Luis Hernández Hernández ha sido motivo de la presentación de una denuncia penal y dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que se encarga de revisar la actuación de los jueces federales.

El 3 de agosto del 2022, en Sabinas, Coahuila, 10 mineros trabajadores en la explotación de carbón mineral llamada “El Pinabete” quedaron atrapados por un accidente que bloqueó las salidas; actualmente la Comisión Federal de Electricidad busca rescatar a los mineros a través de trabajos que conduzcan sin riesgo llegar al sitio en donde se supone estaban laborando.

El juez de control del Poder Judicial de la Federación, José Luis Hernández, adscrito a Coahuila, decretó la no vinculación a proceso de dos presuntos implicados en el delito de explotación ilícita de bienes nacionales.

La denuncia penal contra el Juez de Control es contra la administración de la justicia, y por decretar el sobreseimiento a favor de Luis Rafael García Luna Acuña, socio de la empresa minera operadora del predio minero “El Pinabete”, y quien ya estaba vinculado a proceso.

Ante esta situación, presuntamente irregular en la impartición de la justicia, el ministerio público del caso “El Pinabete” pidió al juez de control se excusara de conocer el caso y un Tribunal de Alzada determinó un nuevo juez que está al frente.

¿QUIÉN ES LUIS RAFAEL GARCÍA LUNA ACUÑA?

Luis Rafael García Luna Acuña, socio de la mina “El Pinabete”, es originario de Tamaulipas, pero radica en San Pedro Garza García, Nuevo León, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sus orígenes como empresario no quedan claros, pero su padre, Rafael García Luna, fue delegado del ISSSTE en Tamaulipas, y su madre, Aída Aracely Acuña Cruz, fue titular de la Contraloría Estatal en el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2005), acusado de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita desde el 7 de enero de 2009, cuando se empezó a actuar contra una presunta red de lavado de dinero.

El 9 de abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue detenido en Italia y extraditado a los Estados Unidos, en donde está preso en Brownsville, Texas, pero se prevé que salga en libertad en el 2026, fecha en la cual iniciaría su proceso en México.

Luis Rafael había quedado detenido tras un cateo a un inmueble del fraccionamiento Valle de San Ángel en San Pedro, y había sido traslado al penal federal localizado en Ramos Arizpe, Coahuila.