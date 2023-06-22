Liberan a conductor homicida

NUEVA ROSITA, COAH.- Sin llegar a un acuerdo reparatorio sobre la muerte de Karla Olivo quien perdió la vida en una volcadura el pasado lunes, Juan Ignacio “N” presunto responsable de su muerte recuperó su libertad la tarde de ayer durante la audiencia celebrada en el juzgado penal de Sabinas.

Ulises Ramirez Guillen Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera señaló que una vez que transcurrieron las 48 horas que tiene el Ministerio Público para resolver la situación jurídica, en el caso del homicidio culposo no se pudo llegar a un convenio con las víctimas a pesar de que tenían una relación de pareja, de tal manera que se tuvo la necesidad de formular la imputación.

El presunto responsable se puso a disposición del juzgado en calidad de detenido, dentro de la audiencia que se desarrolló el miércoles se formuló imputación y se vinculó a proceso, sin embargo la medida cautelar que se le dio fue la presentación periódica a firmar.

La imputación fue por los delitos de homicidio culposo así como las lesiones de uno de los dos niños que viajaban en la unidad, ya que son consideradas como gravísimas porque pusieron en peligro su vida.

Sin embargo el padre de Karla Olivo no piensa llegar a un arreglo reparatorio aunque sea una medida alterna por lo que tratara de revocar la sentencia de la juez quien dictaminó que el proceso lo llevará en libertad.